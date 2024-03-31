“Почти все имеет свою цену, но Байер постарается сохранить большую часть состава. Мы планируем удержать основных футболистов за исключением одного-двух.

Вирц проведет следующий сезон в Байере, это 100%. Решение Хаби Алонсо остаться стало дополнительным стимулом для футболистов.

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Задача Байера – закрепиться среди 16 лучших команд Европы и регулярно играть в Лиге чемпионов", – сказал спортивный директор клуба Фернандо Карро для Onda Cero.

20-летний Вирц имеет контракт с Байером до лета 2027-го. Им интересуют все ведущие клубы Европы, в частности Реал и Ман Сити. Отец Флориана заявил, что поспешного трансфера из Леверкузена не будет. В этом сезоне в активе лидера команды уже 11 голов и 17 ассистов.

Байер близок к первому чемпионству в истории. Отрыв от Баварии составляет 13 очков за 7 туров до финиша Бундеслиги. Другими претендентами на продажу из Байера являются крайние защитники – Гримальдо и Фримпонг.

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