Мадридці стежать не тільки за Хабі Алонсо, який показує чудові результати, працюючи з німецьким клубом. Реал також звернув свою увагу на Флоріана Вірца.

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Як повідомляє Relevo, "вершкові" не мають сумнів щодо таланту 20-річного півзахисника. Однак у складі Реала йому не знайшлося місця, і в Мадриді вважають, що його місце заповнюють Джуд Беллінгем і Родріго. Тренери "вершкових" бачать у Вірці гібрид атакуючого півзахисника та нападника. Наразі Реал не зробив крок щодо трансферу, але не виключає таку можливість у майбутньому.

Нагадаємо, Вірц у поточному сезоні відіграв у 37 матчах за Байєр, який лідирує в чемпіонаті Німеччини. В активі Флоріана 11 голів та 17 результативних передач.

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