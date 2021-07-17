Барселона подозревает, что в отказе Морибы подписывать контракт с каталонцами виноват мадридский Реал, сообщает Goal.

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Контракт "нового Погба" с "блаугранас" действителен до лета 2022 года, а Барселона уже сообщила своего таланта, что не допустит к тренировкам, если не согласится на продление соглашения. Каталонцы убеждены, что Реал пытается перехватить Морибу, хотя представители игрока опровергают это.

К слову, Илайша провел 18 матчей в составе первой команды Барселоны в прошлом сезоне, записав в свой актив гол и 3 ассиста.

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