Каталонцы хотели продать 24-летнего француза уже этим летом, но очередная травма испортила все планы. Теперь клуб хочет подписать новый контракт, чтобы через год не потерять Дембеле свободным агентом, сообщает Sport.es.

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По информации издания, руководство Барселоны не гнушается шантажа, чтобы добиться своего. Отмечается, что "сине-гранатовые" пригрозили оставить Усмана вне заявки команды, когда он восстановится после операции, если тот не подпишет новое соглашение.

К слову, в прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел 30 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. На Евро-2020 нападающий в составе сборной Франции принял участие в двух матчах группового турнира, суммарно проведя на поле 31 минуту и ​​не отметившись результативными действиями.

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