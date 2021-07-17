Барселона підозрює, що у відмові Моріби підписувати контракт з каталонцями винен мадридський Реал, повідомляє Goal.

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Контракт "нового Погба" з "блаугранас" дійсний до літа 2022 року, а Барселона вже повідомила свого таланта, що не допустить до тренувань, якщо не погодиться на продовження угоди. Каталонці переконані, що Реал намагається перехопити Морібу, хоча представники гравця спростовують це.

До слова, Ілайш провів 18 матчів у складі першої команди Барселони у минулому сезоні, записавши до свого активу гол та 3 асисти.

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