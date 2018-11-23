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Реал прокомментировал информацию о вероятном нарушении Рамосом антидопинговых норм

21:21 99 Читати українською
Реал прокомментировал информацию о вероятном нарушении Рамосом антидопинговых норм
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Реал обнародовал официальную позицию мадридского клуба относительно обвинений капитана "сливочных" Серхио Рамоса в употреблении допинга.

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой "королевского клуба" на официальном сайте Реала и состоит из трех пунктов.

Серхио Рамос дважды нарушил антидопинговые нормы, один раз в финале Лиги чемпионов, – Football Leaks

Серхио Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила.

УЕФА делал запрос об актуальной информации и сразу закрыл дело, как обычно действует в подобных случаях после проверки Всемирного антидопингового агентства и самой организации.

Что касается остального содержания публикации, то Реал не считает нужным реагировать на нее, учитывая очевидное отсутствие в ней правдивости.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Допинг Антидопинговое агентство (WADA)
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