"Реал пригласил меня, когда я не ожидал": Анчелотти – о своих рекордах, рисках празднования и миссии в ЛЧ
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился эмоциями от чемпионства, которое гарантировала победа над Эспаньолом (4:0).
"Стать первым тренером, который выиграл 4 ЛЧ? Почему бы и нет? Возможно. Сейчас много эмоций. Мы приняли этот вызов, сезон был увлекательным. Он требует много стойкости и стабильности. Я должен поблагодарить игроков за их работу и их отношение. Сейчас хочу отпраздновать.
Первый тренер, выигравший все топ-чемпионаты – это наполняет меня гордостью. Я могу сказать, что мне нравится то, что я делаю. Это значит, что я хорошо справился. Я горжусь этим, хочу продолжать выигрывать титулы с Реалом. Я подошел к Марсело и сказал: "Надо еще, еще и еще!" Приятно, когда тебя подбрасывают в воздух.
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В раздевалке я поздравил игроков, но напомнил о среде. Говорю это и болельщикам – в среду нам нужна подобная атмосфера. Праздник полезен в психологическом аспекте. Сегодня вечером мы все вместе празднуем. Завтра тренируемся, а в среду у нас еще одна важная игра. Если кто-нибудь порежет ногу или упадет во время празднования... Всякое может случиться.
Спасибо клубу и президенту за то, что меня пригласили, когда я этого не ожидал, правда. Приходится спешить, чтобы отпраздновать", – приводит слова Анчелотти AS.
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