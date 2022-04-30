"Стать первым тренером, который выиграл 4 ЛЧ? Почему бы и нет? Возможно. Сейчас много эмоций. Мы приняли этот вызов, сезон был увлекательным. Он требует много стойкости и стабильности. Я должен поблагодарить игроков за их работу и их отношение. Сейчас хочу отпраздновать.

Первый тренер, выигравший все топ-чемпионаты – это наполняет меня гордостью. Я могу сказать, что мне нравится то, что я делаю. Это значит, что я хорошо справился. Я горжусь этим, хочу продолжать выигрывать титулы с Реалом. Я подошел к Марсело и сказал: "Надо еще, еще и еще!" Приятно, когда тебя подбрасывают в воздух.

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В раздевалке я поздравил игроков, но напомнил о среде. Говорю это и болельщикам – в среду нам нужна подобная атмосфера. Праздник полезен в психологическом аспекте. Сегодня вечером мы все вместе празднуем. Завтра тренируемся, а в среду у нас еще одна важная игра. Если кто-нибудь порежет ногу или упадет во время празднования... Всякое может случиться.

Спасибо клубу и президенту за то, что меня пригласили, когда я этого не ожидал, правда. Приходится спешить, чтобы отпраздновать", – приводит слова Анчелотти AS.

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