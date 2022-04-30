Реал разгромил Эспаньол и стал чемпионом Испании в 34 туре. Смотрите видео голов и обзор матча.

Родриго до перерыва организовал Мадриду комфортное преимущество. Бразильца дважды оставляли без присмотра в штрафной, и он расстреливал нижние углы ворот Лопеса.

Реал выиграл чемпионат Испании – Лунину не позволили выйти в титульном матче, Бензема поставил чемпионскую точку

Во второй половине Реал добил Эспаньол. Асенсио аккуратно завершил контратаку, а непревзойденный Бензема установил окончательный счет – 4:0. Последние 4 тура превращаются для "сливочных" в формальность, однако не следует забывать о Лиге чемпионов.