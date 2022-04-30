"Стати першим тренером, який виграв 4 ЛЧ? Чому б і ні? Можливо. Зараз багато емоцій. Ми прийняли цей виклик, сезон був захоплюючим. Він вимагає багато стійкості і стабільності. Я повинен подякувати гравцям за їхню роботу та їхнє ставлення. Зараз хочу відсвяткувати.

Перший тренер, який виграв усі топ-чемпіонати – це наповнює мене гордістю. Я можу сказати, що мені подобається те, що я роблю. Це означає, що я непогано впорався. Я пишаюся цим, хочу продовжувати вигравати титули із Реалом. Я підійшов до Марсело і сказав: "Треба ще, ще і ще!". Приємно, коли тебе підкидають у повітря.

Реал – Еспаньйол – 4:0 – відео голів та огляд "золотого" матчу Мадрида

У роздягальні я привітав гравців, але нагадав про середу. Кажу це і вболівальникам – у середу нам потрібна така атмосфера. Свято корисне в психологічному аспекті. Сьогодні увечері ми всі разом святкуємо. Завтра тренуємось, а в середу у нас ще одна важлива гра. Якщо хтось поріже ногу чи впаде під час святкування... Всяке може трапитися.

Спасибі клубу та президенту за те, що запросили мене, коли я цього не очікував, правда. Доводиться поспішати, щоб відсвяткувати", – наводить слова Анчелотті AS.

Реал виграв чемпіонат Іспанії – Луніну не дозволили вийти в титульному матчі, Бензема поставив чемпіонську крапку