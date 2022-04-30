Уже давно было известно, что Реал – чемпион Испании. Сегодня "сливочные" все оформили официально. Первый удар по мячу символично сделал Рафаэль Надаль. Хватило бы и ничьей с Эспаньолом, но Мадрид победил. 17 очков отрыва от конкурентов за 4 тура до финиша. Это 35-й титул чемпиона для королевского клуба и третий за последние два года.

Легкое чемпионство Реала стало возможным благодаря слабости конкурентов. Проблемы Барселоны давно всем известны, Диего Симеоне не смог продолжить прогресс Атлетико, а Севилье банально не хватает класса. В то же время не стареют звезды Мадрида: Бензема вышел на пик формы, Модрич держит высокий класс, Винисиус научился попадать по воротам. Класс, стабильность, отсутствие сопротивления – и Реал лучший в Испании.

У Реала сейчас в приоритете полуфинальное противостояние ЛЧ с Манчестер Сити. Поэтому на чемпионский матч Карло Анчелотти выставил необычный состав с кучей резервистов: Вальехо, Себальос, Диас, Марсело. Не повезло только Лунину – снова вышел Куртуа. Ждем Андрея на поле уже после официального чемпионства. До конца Примеры 4 матча: дерби с Атлетико, Леванте, Кадис и Бетис.

Мадрид традиционно не показал феноменального командного футбола, но спокойно победил. В первом тайме Модрич создал два супермомента для Диаса, но доминиканец их не использовал. Героем стал Родриго, оформивший до перерыва дубль.

Во втором тайме Реал позволил Эспаньолу организовать ряд острых атак. Эпизодами во владениях Куртуа были ужасы, особенно после того, как в оборону опустился Камавинга. Рауль де Томас должен был забивать хотя бы один, но ни он, ни его партнеры на гол престижа не сподобились. Тот же Куртуа показал, почему он незаменим, потянув несколько ударов и сыграв грамотно на выходе.

Мадрид оформил разгром после контратаки, которую рейдом через все поле разогнал Камавинга, а завершил Асенсио. На концовку вышли Бензема, Винисиус и Иско. Последний показал немного магии, даже забил, но с офсайда. А Вини и Карим установили итоговый счет – бразилец прострелил, француз запмкнул.

Бензема – лучший игрок Примеры без всякого сомнения. Мало того что Карим с 26 голами станет лучшим бомбардиром, он с 11 ассистами также идет первым в списке ассистентов.

Ман Сити победил Реал в фантастической перестрелке с семью голами – Зинченко и Бензема стали героями битвы за финал ЛЧ