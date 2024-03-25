Реал показал форму в непривычных цветах, в которой команда сыграет в ближайшем матче.

Мадридцы выпустили четвертый комплект формы в сотрудничестве с культовым японским модельером Йодзи Ямамото и Adidas.

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Новая экипировка выполнена в фиолетовых цветах. На футболке изображены две большие розы, а также логотип Ямамото Y-3 вместо привычного бренда Adidas. А вот форма голкиперов, в которой сыграет Андрей Лунин, выпущена в оранжевых цветах. Своеобразное напоминание украинцам об Оранжевой революции 2004 года.

Впервые в новой форме Реал сыграет в 30 туре в матче против Атлетика. Встреча запланирована на 31 марта.

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