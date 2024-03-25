Реал показав форму в незвичних кольорах, в якій команда зіграє в найближчому матчі.

Мадридці випустили четвертий комплект форми у співпраці з культовим японським модельєром Йодзі Ямамото та Adidas.

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Нове екіпірування виконано у фіолетових кольорах. На футболці зображені дві великі троянди, а також логотип Ямамото Y-3 замість звичного бренду Adidas. А ось форма голкіперів, в якій зіграє Андрій Лунін, випущена у помаранчевих кольорах. Своєрідне нагадування українцям про Помаранчеву революцію 2004 року.

Вперше в новій формі Реал зіграє у 30 турі в матчі проти Атлетіка. Зустріч запланована на 31 березня.

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