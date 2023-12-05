Сага между ПСЖ и Килианом Мбаппе может получить новый виток развития. Президент парижан Аль-Хелаифи не сдается.

Срок нынешнего контракта французского нападающего с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года. В январе Мбаппе сможет вести переговоры с заинтересованными клубами.

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Согласно информации AS, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи и французский феномен пока что не спешат начинать переговоры по новому контракту. Аль-Хелаифи нашел два аргумента, которые могут повлиять на решение Мбаппе.

Во-первых, президент ПСЖ намерен давить на то, что скоро во Франции пройдут Олимпийские игры, в которых Мбаппе хочет принять участие. Во-вторых, Аль-Хелаифи попытается сыграть на тщеславии француза, напомнив, что он может стать лучшим бомбардиром в истории Лиги 1.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в 18 матчах во всех турнирах за ПСЖ. В активе нападающего 18 голов и две результативные передачи.

Напомним, что француз отказался летом от нового контракт с клубом. Вероятно, после завершения сезона 2023/24 он перейдет в Реал.

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