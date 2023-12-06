Керівництво Реала все ще не облишає надії залучити до своєї команди нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Майбутнє одного з найталановитіших футболістів сучасності досі не вирішено. Чинна угода Кіліана Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2024 року. Продовжувати її він не захотів і вже в січні наступного календарного року зможе відкрито розпочати перемовини з будь-яким клубом.

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Реал вже кілька разів намагався підписати Кіліана Мбаппе, втім, всі спроби провалилися. Президент мадридців, попри невдачі, досі вважає, що француз це вагомий внесок в майбутнє його команди, тому зробить ще одну спробу залучити 24-річного гравця.

Згідно з інформацією AS, керівництво Реала 1 січня надішле Мбаппе свою пропозицію. На роздуми мадридці дадуть французу лише 15 днів. Якщо нападник затягне з відповіддю, "вершкові" остаточно закриють цей файл і більше не будуть повертатися до теми Мбаппе.

Іншим варіантом для посилення атаки Реала є Ерлінг Холанд. Висока клаусула норвежця чинить перешкоди, але мадридці вважають, що зможуть вмовити форварда Манчестер Сіті. Тим паче, що Холанд в Мадриді може возз'єднатися зі своїм другом Джудом Беллінгемом, з яким виступали разом за Борусію. Обидва гравці досі підтримують тісні стосунки.

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