Реал предлагает Лейпцигу 40 миллионов евро за воспитанника Барселоны
Хавбек немецкого Лейпцига Данни Ольмо может вернуться на родину.
Данни Ольмо попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.
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В подписании заинтересован лично Зинедин Зидан, а "сливочные" готовы выложить за 22-летнего хавбека сборной Испании 40 млн евро.
Отметим, что Данни Ольмо только зимой перешел в Лейпциг из загребского Динамо, однако сумел стать игроком основы – всего за немецкий клуб хавбек провел 15 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом. К слову, испанец является воспитанником Барселоны.
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