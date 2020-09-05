Хавбек немецкого Лейпцига Данни Ольмо может вернуться на родину.

Данни Ольмо попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.

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В подписании заинтересован лично Зинедин Зидан, а "сливочные" готовы выложить за 22-летнего хавбека сборной Испании 40 млн евро.

Отметим, что Данни Ольмо только зимой перешел в Лейпциг из загребского Динамо, однако сумел стать игроком основы – всего за немецкий клуб хавбек провел 15 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом. К слову, испанец является воспитанником Барселоны.

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