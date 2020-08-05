Іспанія втрачає національний талант: Манчестер Сіті переманює найкращих, а Нагельсманн копією Гвардіолу

Прімера знову втрачає національний "продукт", і це перетворюється на велику проблему. Поки Хав'єр Тебас розповідає про найсильнішу лігу світу, талановита іспанська молодь щораз частіше обирає закордонний напрямок, отримуючи там більше можливостей для особистісного росту. Манчестер Сіті, Борусія Д, Баварія, ПСЖ або Ювентус обіцяють швидший перехід на дорослий рівень і кращі умови контракту. Торрес – показовий випадок. Схожий шлях подолав не один гравець "Червоної Фурії".

Родріго й Ерік Гарсія також приєднались до Гвардіоли

Феррану не доведеться сумувати у роздягальні "містян". Дещо раніше сюди переїхали ще двоє талановитих іспанців, які допоможуть з адаптацією і побутом. Навколо "нового Бускетса" збиралися будувати команду Сімеоне, але той несподівано спакував валізи після кількох дзвінків Гвардіоли. Попри те, що Атлетіко заробив 80 млн євро, а Томас заграв значно сильніше, "матрацники" отримали болючого ляпаса, втративши визначального футболіста середини поля.

19-річний Ерік Гарсія перебрався зі структури Барселони. Його сім'ї запропонували королівські умови. Зрештою він почав залучатися до основи Ман Сіті, чого не хотіли обіцяти на Камп Ноу. Зараз Бартомеу начебто намагається повернути ''блудного сина''.

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Кепа, Себальйос і Форналс обрали Лондон

Британська столиця привабила відразу кількох молодих іспанців. Кепа Аррісабалага відмовився продовжувати контракт з Атлетіком і прийняв пропозицію лондонського Челсі. Один з найбільш перспективних кіперів Іспанії, якого взимку 2018-го "забракував" Зізу, дістався "пенсіонерам" за 80 млн євро – це рекордний трансфер воротаря в історії. Талановитий баск покинув Прімеру, коли йому було 23, але поки що не склалося. Кричущі помилки, непростий характер і недовіра Лемпарда ризикують похоронити кар'єру іспанця на Стемфорд Брідж. Цілком ймовірно, що з ним попрощаються цього літа.

Дані Себальйос добровільно-примусово покидав Мадрид, але також зупинився на англійській Прем'єр-лізі. Маючи пропозиції від цілого ряду закордонних клубів, молодий плеймейкер вирішив, що найкраще йому підійде "іспанський стиль" Арсенала. Та й дружба з Бельєріном зробила свою справу. Вихованець Бетіса грав нестабільно і начебто досі не переконав Зідана, тому королівський клуб розглядає варіант з повноцінним трансфером. Той же Арсенал і Манчестер Сіті – головні претенденти на 23-річного хавбека.

Себальйос – не єдиний учасник тріумфального для Іспанії чемпіонату Європи U-21, який опинився в Лондоні. Один з лідерів тієї команди Пабло Форналс підписав 5-річний контракт з Вест Хемом, хоча перебував на радарі обох іспанських грандів. Його дебютний сезон з Ярмоленком і компанією ледь не завершився великим фіаско – "молоти" врятувались від вильоту після карантину. Форналс, на відміну від українця, вважається залізним гравцем основи, провівши 39 матчів у всіх турнірах.

Фабіан Руїс з італійським десантом

22-річний кантерано Бетіса – унікальний випадок. Він свідомо відмовляв "класичним ворогам" задля переходу в скромніший за європейськими мірками Наполі. Юного півзахисника особисто переконував тодішній наставник "голубих" Карло Анчелотті. Вагомі аргументи останнього змусили Де Лаурентіса розкошелитись на 30 (!) мільйонів. Ні Реал, ні Барса стільки платити не збирались, тим паче не обіцяли регулярної практики. Поступово Фабіан став зіркою Серії А, а зараз його трансферна вартість сягає 50-ти млн євро.

Рома запросила відразу трьох іспанських гравців перед стартом нинішнього сезону. Пауло Фонсека, зокрема, "підібрав" ображеного на Барселону Карлеса Переса. Вихованець Ла Масії, який провів кілька хороших матчів за першу команду "блаугранас", був виставлений президентом на трансфер, аби залатати дірки в бюджеті. 22-річний вінгер вважає, що рідний клуб повівся з ним нечемно, мовляв часу розкритись було обмаль. Під керівництвом колишнього тренера Шахтаря Карлес провів 13 матчів – на 5 більше, ніж Гонсало Вільяр, якого раніше називали легенями Ельче.

Пау Лопес, третій воротар збірної Іспанії при Луїсу Енріке, не мав жодних проблем з адаптацією у "вічному місті". Безапеляційно перший номер Фонсеки легко проміняв Бетіс на Рому і видав непогану кампанію – 41 матч, 53 пропущених м'ячів. Подейкують, що Лучо знову планує запросити його до табору "Ла Рохи".

Ольмо та Мартінес приєднались до РБ Лейпцига

Еміграція до Німеччини в пошуках роботи стала поширеним явищем серед молодих іспанців, і футболісти тут – не виключення. РБ Лейпциг підсилився двома талановитим гравцями з Піреней. Дані Ольмо почав відпрацьовувати тридцятимільйонну інвестицію "биків" 3 голами та 1 асистом у Бундеслізі. Вихованець каталонського клубу довго запрягав, але зрештою розкрився у геніального Нагельсманна. 22-річний екс-хавбек загребського Динамо проводив перемовини з Барсою та Атлетіко, утім німецький фахівець виглядав переконливіше.

Аналогічний вибір зробив обдарований валенсійський кіпер Хосеп Мартінес, який перебрався до третьої команди Німеччини за підсумками минулого сезону з Лас-Пальмас. Йому доведеться конкурувати з досвідченим Петером Гулачі, щоправда це – більше ставка на майбутнє. Трансфер Мартінеса обійшовся Лейпцигу в 2,5 млн євро. За ним полювали щонайменше десять клубів Ла Ліги, проте особисті умови в Іспанії виявились гіршими.

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