Хавбек німецького Лейпцига Дані Ольмо може повернутись на батьківщину.

Дані Ольмо потрапив у сферу інтересів мадридського Реала, повідомляє Transfermarkt з посиланням на Bild.

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У підписанні зацікавлений особисто Зінедін Зідан, а "вершкові" готові викласти за 22-річного хавбека збірної Іспанії 40 млн євро.

Зазначимо, що Дані Ольмо лише взимку перейшов у Лейпциг із загребського Динамо, проте зумів стати гравцем основи – загалом за німецький клуб хавбек провів 15 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом. До слова, іспанець є вихованцем Барселони.

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