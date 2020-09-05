Реал может осуществить еще несколько трансферов на выход к закрытию текущего окна.

В "черный список" Зинедина Зидана входят четверо игроков, информирует Football Espana со ссылкой на AS.

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Новую команду до 6 октября (последний день окна) должны найти Гарет Бейл, Серхио Регилон, Мариано Диас и Борха Майораль. Этим летом Реал уже успел провести серьезную кадровую чистку, отпустив в аренды или продав 12 игроков. Но ни одного полноценного подписания "сливочные" не осуществили.

Напомним, новый сезон чемпионата Испании стартует 11 сентября, однако Реал начнет позже других команд.

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