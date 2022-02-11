Пресс-служба Реала на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовала подборку сейвов Андрея Лунина во время выступлений в мадридском клубе. Этим видео "сливочные" поздравили своего кипера с 23-летием.

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Напомним, Лунин присоединился к мадридскому клубу в июле 2018 года за 8,5 млн евро. За это время успел провести за основу "сливочных" три матча в Кубке Испании (один – в прошлом сезоне и два – в этом). Трижды отправлялся в аренду (Леганес, Вальядолид и Овьедо). Его контракт с Реалом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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