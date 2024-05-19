Женский Кубок Испании достался Барселоне – "блаугранас" разбили Реал Сосьедад 8:0 в финальном поединке. Игру можно было завершать еще после первого тайма: дубли Грэм и Батлье и гол Паральюэло оставили соперниц без шансов. После перерыва Кальдентей также оформила дубль и ассистировала Пине.

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А вот церемония награждения получилась довольно странной. Вместо уже привычной процедуры, когда каждой участнице команды вешают медаль на шею, награды просто передали в мешке одному из тренеров команды. "Это что, шутка?" – удивилась Сальма Паральюэло, когда один из тренеров вручил ей награду.

Королевская федерация футбола Испании попыталась объяснить, что это уже привычный способ награждения, ведь так якобы было и в мужских финалах турниров. Впрочем, Marca напомнила финал женского Кубка Испании-2022, когда награды вручались традиционным образом.

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