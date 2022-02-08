"Лунин, Нещерет, Ризнык, Трубин – это вратари очень высокого уровня. Но задача тренера молодежной сборной не только подобрать голкипера, но видеть также в нем перспективу и возможность, чтобы он через время играл в национальной команде.

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Андрея Лунина впервые мы вызвали еще в U-19, где главным тренером был Владимир Езерский. Лунин был на голову выше своего конкурента Олега Билыка, он всегда хочет быть в игре, любит читать игру, хорошо играет ногами – это большой плюс. Иногда это желание всегда быть в игре ему мешает, он совершает ошибки, но это нормальный процесс. На тот момент он был сильнее, а когда его начали вызывать в национальную сборную, то через Александра Шовковского мы пытались донести, что Лунину лучше играть в молодежной команде. У него есть хорошие качества, а есть качества, над которыми нужно работать. Он все еще молодой вратарь, единственная проблема последних лет – он мало играет, но об этом все знают.

Ризнык провел у нас одну-две игры, и его сразу забрали в национальную сборную. Там был ковид, у них не хватало вратарей. Я следил за ним. За Трубиным мы тоже давно следили. У него очень хорошие перспективы. Я их всех уважаю, слежу, желаю им удачи. С Нещеретом я работал еще в команде U-15, у него есть хорошие качества, кое-что нужно улучшать. Но не хочу на камеру говорить, кто из них сильнее. Ко всем хорошо отношусь, не люблю когда сравнивают. Они – будущее нашего футбола. Кто-то играет в Лиге чемпионов, кто-то уехал в Реал, поэтому за вратарей нашей национальной сборной я спокоен", – рассказал Рева в эфире YouTube-канала Sport Arena.

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