Реал повесил на Азара ценник, привлекающий два клуба АПЛ
Мадридцы настроены избавиться от полузащитника Эдена Азара в ближайшее время и определились с желаемой суммой трансфера.
Бельгиец не видит светлого будущего для себя в столице Испании, поэтому планирует покинуть клуб. Реал тоже не рассчитывает на футболиста и повесил на него ценник, утверждает The Mirror.
"Я ему не отец": Анчелотти оценил перспективы опальных Азара и Бейла в Реале
За Эдена "сливочные" хотят выручить около 25 миллионов евро. Такая сумма более чем приемлема для представителей английской Премьер-лиги, которые заинтересованы в услугах Азара. Речь идет о Челси и Ньюкасле.
Текущий сезон для бельгийца в Реале, как и предыдущие, складывается не лучшим образом: всего 415 минут в 11 поединках и одна результативная передача.
Реал победил Сосьедад благодаря перфомансу Винисиуса и Йовича – Мадрид потерял Бензема, но сделал заявку на чемпионство