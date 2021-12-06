Мадридцы настроены избавиться от полузащитника Эдена Азара в ближайшее время и определились с желаемой суммой трансфера.

Бельгиец не видит светлого будущего для себя в столице Испании, поэтому планирует покинуть клуб. Реал тоже не рассчитывает на футболиста и повесил на него ценник, утверждает The Mirror .

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За Эдена "сливочные" хотят выручить около 25 миллионов евро. Такая сумма более чем приемлема для представителей английской Премьер-лиги, которые заинтересованы в услугах Азара. Речь идет о Челси и Ньюкасле.

Текущий сезон для бельгийца в Реале, как и предыдущие, складывается не лучшим образом: всего 415 минут в 11 поединках и одна результативная передача.