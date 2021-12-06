Реал повісив на Азара цінник, що приваблює два клуби АПЛ
Мадридці налаштовані позбутись півзахисника Едена Азара найближчим часом та визначились із бажаною сумою трансферу.
Бельгієць не бачить світлого майбутнього для себе у столиці Іспанії, відтак планує покинути клуб. Реал теж не розраховує на футболіста і вже повісив на нього цінник, стверджує The Mirror.
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За Едена "вершкові" хочуть вторгувати близько 25 мільйонів євро. Така сума є більш ніж прийнятною для представників англійської Прем'єр-ліги, які зацікавлені у послугах Азара. Йдеться про Челсі та Ньюкасл.
Поточний сезон для бельгійця в Реалі, як і попередні, складається не найкращим чином: лише 415 хвилин в 11 поєдинках і одна результативна передача.
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