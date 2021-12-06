Бельгієць не бачить світлого майбутнього для себе у столиці Іспанії, відтак планує покинути клуб. Реал теж не розраховує на футболіста і вже повісив на нього цінник, стверджує The Mirror.

"Я йому не батько": Анчелотті оцінив перспективи опальних Азара і Бейла в Реалі

За Едена "вершкові" хочуть вторгувати близько 25 мільйонів євро. Така сума є більш ніж прийнятною для представників англійської Прем'єр-ліги, які зацікавлені у послугах Азара. Йдеться про Челсі та Ньюкасл.

Поточний сезон для бельгійця в Реалі, як і попередні, складається не найкращим чином: лише 415 хвилин в 11 поєдинках і одна результативна передача.

Реал переміг Сосьєдад завдяки перфомансу Вінісіуса та Йовіча – Мадрид втратив Бензема, але зробив заявку на чемпіонство