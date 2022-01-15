После потери Даниэля Карвахаля главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти не досчитается еще и Дэвида Алабу, утверждает Marca .

Реал похвастался "темнокожим Зиданом" – защитник мадридцев у своих ворот накрутил трех игроков Барселоны

Австриец пропускал полуфинальный поединок против Барселоны из-за дискомфорта в подколенном сухожилии. Он тренируется индивидуально, а проблема никуда не исчезла. Из-за этого участие Алабы в матче за Суперкубок Испании исключено.

Также не занимался защитник Хесус Вальехо. А вот вингер Винисиус Жуниор, имевший проблемы в конце полуфинала, полностью восстановился и готов бороться за трофей.

Заметим, что поединок против Атлетика состоится уже завтра, 16 января. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по киевскому времени. Баски на предварительном этапе одолели Атлетико, а мадридцы – Барселону.