Після втрати Даніеля Карвахаля головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не дорахується ще й Девіда Алабу, стверджує Marca.

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Австрієць пропускав півфінальний поєдинок проти Барселони через дискомфорт у підколінному сухожиллі. Він наразі тренується індивідуально, а проблема нікуди не зникла. Через це участь Алаби в матчі за Суперкубок Іспанії виключена.

Також не займався оборонець Хесус Вальєхо. А от вінгер Вінісіус Жуніор, який мав проблеми наприкінці півфіналу, повністю відновився і готовий боротись за трофей.

Зауважимо, поєдинок проти Атлетіка відбудеться вже завтра, 16 січня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Баски на попередньому етапі здолали Атлетіко, а мадридці – Барселону.

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