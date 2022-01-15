Реал втратив вже другого провідного гравця перед фіналом Суперкубка Іспанії
Мадридський клуб продовжує зазнавати втрат напередодні важливого поєдинку проти Атлетіка.
Після втрати Даніеля Карвахаля головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не дорахується ще й Девіда Алабу, стверджує Marca.
Реал похизувався "темношкірим Зіданом" – захисник мадридців біля своїх воріт накрутив трьох гравців Барселони
Австрієць пропускав півфінальний поєдинок проти Барселони через дискомфорт у підколінному сухожиллі. Він наразі тренується індивідуально, а проблема нікуди не зникла. Через це участь Алаби в матчі за Суперкубок Іспанії виключена.
Також не займався оборонець Хесус Вальєхо. А от вінгер Вінісіус Жуніор, який мав проблеми наприкінці півфіналу, повністю відновився і готовий боротись за трофей.
Зауважимо, поєдинок проти Атлетіка відбудеться вже завтра, 16 січня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Баски на попередньому етапі здолали Атлетіко, а мадридці – Барселону.
Миколенко чекає дебюту в АПЛ, Маліновський проти чемпіона, Лунін за крок від першого трофею з Реалом – топ-матчі вікенду