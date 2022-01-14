Защитник Даниэль Карвахаль сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Испанец вышел в основе на полуфинал против Барселоны (3:2) и отыграл 90 минут. Перед экстратаймами его заменил Лукас Васкес. Вероятно, именно он выйдет на правом фланге обороны Реала в финале.

Сражение за Суперкубок Испании состоится 16 января, начало в 20:30. Соперником "сливочных" станет Атлетик.

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