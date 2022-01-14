Левый защитник "сливочных" Ферлан Менди показал серию финтов, которой бы гордились признанные мастера.

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Француз замахами убрал Фати и Педри, а затем повторно унизил хавбека Барселоны фирменным финтом Зидана. Третий оппонент даже не посмел вступать в жесткий отбор против Менди. Эффектности эпизоду добавляет то, что защитник Реала делал все эти выкрутасы у собственных ворот!

Добавим, что в скором времени у Ферлана будет еще одна возможность продемонстрировать свою технику – 16 января мадридцы сыграют против Атлетика в финале Суперкубка Испании.

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