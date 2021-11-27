В конце сезона 2021/22 "сливочные" не готовы подписывать 28-летнего француза, несмотря на то, что он станет свободным агентом, утверждает Marca .

Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в Монако

Реал долгое время был заинтересован в трансфере Погба. Сам футболист тоже стремился оказаться в столице Испании, но сейчас в Мадриде еще раз оценили пользу от потенциального перехода и приняли решение, что Поль не подойдет команде, несмотря на свой талант и футбольные качества.

Манчестер Юнайтед не может договориться о подписании нового контракта с Полем Погба. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей, в которых отличился семью ассистами.

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