Наприкінці сезону 2021/22 "вершкові" не готові підписувати 28-річного француза, незважаючи на те, що він стане вільним агентом, стверджує Marca.

Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба у Монако

Реал тривалий час був зацікавлений у трансфері Погба. Сам футболіст теж прагнув опинитись у столиці Іспанії, та зараз у Мадриді ще раз оцінили користь від потенційного переходу і ухвалили рішення, що Поль не підійде команді попри свій талант та футбольні якості.

Наразі Манчестер Юнайтед не може домовитись щодо підписання нового контракту з Полем Погба. В поточному сезоні футболіст провів 13 матчів, у яких відзначився сімома асистами.

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