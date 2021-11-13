Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в Монако
Полузащитник Монако Орельен Чуамэни пользуется спросом среди топ-клубов Европы.
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Орельена Чуамэни, сообщает Talksport.
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Переговоры с Монако начнутся, когда "красные дьяволы" убедятся, что Поль Погба не продлит контракт с клубом. Переход полузащитника Монако в лагерь манкунианцев не исключается уже во время зимнего трансферного окна. Ожидается, что МЮ заплатит около 45-50 млн евро за 21-летнего француза.
На Чуамэни также охотятся Реал, Манчестер Сити, Ливерпуль и Челси.
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