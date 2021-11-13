Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Орельена Чуамэни, сообщает Talksport.

Погба выдвинул ультиматум Манчестер Юнайтед по поводу нового контракта – требования поражают

Переговоры с Монако начнутся, когда "красные дьяволы" убедятся, что Поль Погба не продлит контракт с клубом. Переход полузащитника Монако в лагерь манкунианцев не исключается уже во время зимнего трансферного окна. Ожидается, что МЮ заплатит около 45-50 млн евро за 21-летнего француза.

На Чуамэни также охотятся Реал, Манчестер Сити, Ливерпуль и Челси.

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