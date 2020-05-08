Реал получил отказ от Камавингы – 17-летний талант безразлично отнесся к интересу мадридцев

Первая лига — 17:23 12
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Первый случай коронавируса в украинском футболе – Минай сообщил о заражении своего игрока
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"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в миреУкраина — 15:48 209
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Динамо він забивав і навіть рак переборов: призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 13:00 115
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Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалівГермания — 09:00 170
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"Я уже собирал вещи": Блохин мог покинуть сборную Украины во время ЧМ-2006 после конфликта с СуркисомСборная Украины — 00:12 338