Реал получил отказ от Камавингы – 17-летний талант безразлично отнесся к интересу мадридцев

Похоже, в лагере мадридцев никто не ожидал такой наглости от юного хавбека Ренна Эдуардо Камавингы.

"Реал? Честно говоря, я не очень фокусируюсь на этом. Конечно, приятно, что упомянутый клуб мной интересуются, но мне это не особо интересно.

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Мне хорошо в Ренне. Посмотрим что будет дальше. Доверюсь в этом вопросе своим родителям и агентам", – цитирует Камавингу Ouest-France.

В нынешнем сезоне лиги 1 17-летний талант Ренна провел 25 матчей, в которых отметился голом и двумя ассист.

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