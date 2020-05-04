Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік

Реал дуже близько підібрався до підписання юної зірочки Ренна Едуардо Камавінга, здатного полегшити життя голкіпера збірної України Андрія Луніна, який має повернутися в Мадрид цього літа. Marca показала, чому за нього варто боротись.

Організація наступальних дій

Миттєва підтримка партнера після передачі

Камавінга – один з тих опорників, які завжди перебувають в епіцентрі атак власної команди. Регулярно пропонує себе, насамперед, коли суперник щільно закриває зони. 17-річний француз, без перебільшення, фундаментальний виконавець Ренна при нейтралізації насичених оборонних блоків. Обігравшись з партнером, він миттєво переміщується без м'яча, щоб отримати зворотній пас, заточений під вертикальний футбол.

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Його часто порівнюють з Погба або Канте, але Marca вважає потенційного новачка "бланкос" тактично грамотнішим за обох (!) попри зовсім юний вік. "Чим більше варіантів знаходить футболіст для передачі, тим вищі шанси, що атака завершиться ударом", – пише видання про талановитого тінейджера, який може похвалитись 83% точності на чужій половині поля.

Фото 1. Позиція Камавінга на початковій стадії атаки.

Фото 2. Шукає партнера і одразу відкривається під передачу.

Фото 3. Обирає інший напрямок розвитку атаки, зрозумівши безперспективність попереднього. Цього разу – через центр.

Проєкція оптимальних шляхів до воріт суперника, зміна векторів

Хороший гравець середньої лінії – не той, хто багато відбирає або асистує. Важливіше правильно оцінювати ситуацію і переваги конкретної зони. Простими словами, після кожної передачі футболіст з профілем Камавінга повинен розуміти, куди це рішення його приведе. Marca переконує, що вихованець Ренна є таким собі володарем часу та простору – як марвелівський персонаж Доктор Стрендж. Щоправда, молодий француз обходиться без чарівної палички. Наступні світлини прекрасно ілюструють його якості.

Помітивши велику щільність на одному з флангів, Камавінга, наче карета швидкої допомоги, відкривається під партнера та розкішно переводить м'яч на протилежний бік – тут, звісно, значно більше перспектив для загострення.

Так, багато хто скаже, нічого особливого, мовляв – це базові знання, якими повинен володіти навіть пересічний ноунейм з нижчих дивізіонів. Однак, маємо одне суттєве "але" – фантастично високий рівень успішності з грандіозною інтенсивністю у рішеннях. Камавінга вистачає однієї-двох секунд, щоб проаналізувати та виконати. І не просто позбутись сфери, а зробити так, щоб команда отримала від цього зиск. Він найчастіше торкається м'яча (55 разів у середньому за матч), а за точністю перевершує навіть свого можливого конкурента Каземіро: 91% проти 88% на власній половині поля, 83% проти 78% – на чужій.

Фото 4. Камавінга підтримує атаку, яка захлинається на фланзі.

Фото 5. Отримав пас і блискуче розвернув наліво.

Фото 6. Ренн доволі легко отримує ситуацію "один в один" з просуванням до карного та ще один варіант через центр.

Швидкий вихід з оборони в атаку

Камавінга найкраще почувається у так званій ''третій зоні'', але однаково добре грає перед власними воротами. Насамперед, йдеться про організацію якісного виходу з оборони. На фото нижче – ситуація ''два на два'', коли Едуардо разом з партнером уникають пресингу через короткий пас. Камавінга вчасно зорієнтувався, не виносив м'яча подалі, як це нерідко трапляється з іншими гравцями на його позиції, а дочекався, поки партнер вискочить на вільний простір і покотив між двома. Далі – степи для маневрів і потенційно гольова контра. Сам хавбек не зупинився, а побіг підтримувати атаку.

Інтелігентність та ''холодна голова'' – інші чесноти юніора, який збирається підкорювати світ. Він з м'ячем на ''ти'', проте не заграється і не перетягує ковдру на себе. Лише в дійсно безнадійних ситуаціях йде на двох-трьох, як у матчі проти ПСЖ. Обікрасти його без фолу – надзвичайно складно. Фізично сильний, як і більшість африканців, чудово грає корпусом.

Фото 7. Камавінга пропонує себе для виходу з-під пресингу.

Фото 8. Вчасно і точно віддає партнеру на забігання.

Фото 9. Підтримує атаку до самого кінця, не зупиняється.

Робота без м'яча, відбір

Високий пресинг і робота за лінією м'яча

Француз займається не лише організацією атак, але й виконує чималий шмат чорнової роботи. Зрештою, це його прямі обов'язки, адже Камавінга – один перших форпостів у захисті Ренна. Він сміливо розпочинає високий пресинг, перебуваючи фактично на одній лінії з форвардами. Звісно, ніхто не застрахований від невдач, проте важливіше, як ви на них реагуєте...

Камавінга ніколи не опускає руки. Дозволивши себе обіграти, він чіпляється за суперника, немов лютий пес, поки не отримає свого. У грі проти Ніцци, втративши позицію, він переслідував опонента на максимальній швидкості 20 метрів, а потім постелився у підкат, якому аплодували навіть гостьові трибуни.

До слова, юне дарування виконує 4,4 відбори за матч, Каземіро – трохи більше трьох (3,3). Тут аналогій не уникнути. Мадрид підписує монстра з претензіями якраз на позицію бразильця. 60 млн євро, як сума майбутньої угоди, не виглядають безумством, навіть попри низьку результативність (1 гол в 25-ти матчах) – це наразі єдиний недолік француза.

Фото 10. Камавінга йде у високий пресинг.

Фото 11. Не відпускає суперника, який вирвався вперед.

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Фото 12. Стелиться у підкат та повертає володіння команді.

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