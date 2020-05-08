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Реал отримав відмову від Камавінги – 17-річний талант байдуже поставився до інтересу мадридців

8 травня 16:21 469 Читать на русском
Реал отримав відмову від Камавінги – 17-річний талант байдуже поставився до інтересу мадридців
Едуардо Камавінга / Фото Daily Mail

Схоже, в таборі мадридців ніхто не очікував на таке нахабство від юного хавбека Ренна Едуардо Камавінги.

"Реал? Чесно кажучи, я не дуже фокусуюсь на цьому. Звичайно, приємно, що згаданий клуб мною цікавляться, але мені це не особливо цікаво.

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Мені добре в Ренні. Подивимося що буде далі. Довірюся в цьому питанні своїм батькам і агентам", – цитує Камавінгу Ouest-France.

У нинішньому сезоні Ліги 1 17-річний талант Ренна провів 25 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ренн Ренн Трансфери Реал Мадрид Едуардо Камавінга Едуардо Камавінга
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