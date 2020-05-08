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Реал больше не интересуется Погба – мадридцы сфокусировались на двух талантах

10:00 92 Читати українською
Реал больше не интересуется Погба – мадридцы сфокусировались на двух талантах
Поль Погба та Н'Голо Канте / Фото FFF

Скауты Реала продолжают находить альтернативы звездным игрокам.

В лагере Реала решили отказаться от идеи приобретения капитана Манчестер Юнайтед Поля Погба и сконцентрироваться на двух других трансферах, сообщает Marca.

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Основными целями мадридцев на летнее трансферное окно стали полузащитник Челси Н'Голо Канте и хавбек французского Ренна Эдуардо Камавинга.

В нынешнем сезоне Лиги 1 17-летний талант Ренна провел 25 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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