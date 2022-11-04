Карло Анчелотти может быть доволен своим составом и спокойно готовиться к матчам в преддверии ЧМ-2022.

Чуамени и Азар сегодня уже тренировались в общей группе "сливочных", информирует Marca.

Фантастическая игра Вальверде в видеообзоре матча Реал – Селтик – 5:1

Оба пропускали матч Лиги чемпионов против Селтика из-за мышечных повреждений. Все хорошо и с Каримом Бензема. В среду обладатель "Золотого мяча" получил тестовые полчаса на поле и подтвердил свое полное восстановление после травмы.

Ближайшим соперником Реала в чемпионате станет Райо Вальекано. Мини-дерби Мадрида состоится в понедельник, начало в 22:00.

Реал разнес Селтик и выиграл группу Шахтера в Лиге чемпионов – пенальтийный тайм, бетон от Куртуа, великий Вальверде