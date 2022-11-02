Селтик разгромно уступил в Мадриде Реалу в рамках матча 6 тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и главных моментов матча на "Футбол 24".

Мадридский Реал разбил Селтик на своём поле, и главным героем встречи стал универсальный полузащитник "сливочных" Федерико Вальверде. Уругваец записал на свой счёт гол+пас, и стал ключевым игроком своей команды в этом сезоне.

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Как информирует Opta, благодаря сегодняшнему перфомансу Вальверде отметился 13 голевыми действиями в 19 матчах за Реал с начала сезона (8 голов и 5 голевых передач). В сезоне 2022/23 он уже забил столько же, сколько за 147 предыдущих матчей за Реал вместе взятых.

Селтик бесславно провёл эту кампанию в Лиге чемпионов. Оба гранда шотландского футбола (Селтик и Рейнджерс) набрали в этом розыгрыше турнира 2 очка на двоих, и отметились самым низким общим результатом команд из одной страны за всю историю турнира.