Карло Анчелотті може бути задоволений своїм складом і спокійно готуватися до матчів напередодні ЧС-2022.

Чуамені та Азар сьогодні вже тренувалися у загальній групі "вершкових", інформує Marca.

Фантастична гра Вальверде у відеоогляді матчу Реал – Селтік – 5:1

Обидва пропускали матч Ліги чемпіонів проти Селтіка через м'язові ушкодження. Все гаразд і з Карімом Бензема. У середу володар "Золотого м'яча" отримав тестові півгодини на полі і підтвердив своє повне відновлення після травми.

Найближчим суперником Реала в чемпіонаті стане Райо Вальєкано. Міні-дербі Мадрида відбудеться у понеділок, початок о 22:00.

Реал розніс Селтік та виграв групу Шахтаря в Лізі чемпіонів – пенальтійний тайм, бетон від Куртуа, великий Вальверде