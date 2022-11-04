Реал отримав подвійне підсилення перед мадридським дербі
23:11 - Читать на русском
Карло Анчелотті може бути задоволений своїм складом і спокійно готуватися до матчів напередодні ЧС-2022.
Чуамені та Азар сьогодні вже тренувалися у загальній групі "вершкових", інформує Marca.
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Обидва пропускали матч Ліги чемпіонів проти Селтіка через м'язові ушкодження. Все гаразд і з Карімом Бензема. У середу володар "Золотого м'яча" отримав тестові півгодини на полі і підтвердив своє повне відновлення після травми.
Найближчим суперником Реала в чемпіонаті стане Райо Вальєкано. Міні-дербі Мадрида відбудеться у понеділок, початок о 22:00.
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