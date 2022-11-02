Селтик заранее вылетел из еврокубков, Реал заранее гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов. Карло Анчелотти, впрочем, выставил на игру основной состав, ведь победа приносила его команде первое место в группе и лучший посев в плей-офф. Из лидеров не хватало только Бензема.

РБ Лейпциг разгромил Шахтер в битве за плей-офф Лиги чемпионов – "горняки" проведут весну в Лиге Европы

Игру судила французская рефери Стефани Фраппар. Уже на 5 минуте она назначила пенальти, когда Енц рукой остановил удар Вальверде. Модрич реализовал 11-метровый. В середине первого тайма арбитр еще раз указала на "точку", когда Родриго в штрафной попал в руку О'Райли. В конце первого тайма уже Селтик получил право на пенальти, однако Куртуа выиграл дуэль у Юрановича.

Бельгийский голкипер снова отыграл на космическом уровне. Реал доминировал, но все равно пропускал атаки на свои ворота. Японские форварды Селтика поочередно выходили на ударные позиции – ни Фурухаши, ни Хатате переиграть Куртуа не смогли. Как и Якумакис во втором тайме. Реал мог спокойно думать только об атаке, имея такую ​​стену.

Мадридцы до поры до времени транжирили свои шансы. Винисиус не забил в пустой угол, Родриго простил гостей. После перерыва "сливочных" прорвало. Асенсио набежал и довел счет до разгромного. Затем первую скрипку подхватил Вальверде. Уругваец прострелил на пустые ворота Винисиусу, а затем сам прицельно пробил с линии штрафной.

Селтик все же забил гол престижа. Жота со штрафного пробил точно в "девятку" – без вариантов для Куртуа. Реал должен был забивать шестой после дриблинга Бензема и пяток в штрафной. Однако хватило и 5 голов. Мадрид победил, набрал 13 очков и вышел в плей-офф с первого места.