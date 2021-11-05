В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде уступил Реалу со счетом 1:2. Голом в составе "горняков" отличился Фернандо. Однако не только он заслужил свою порцию аплодисментов в этом поединке.

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На 71-й минуте в составе гостей произошла замена – вместо Михаила Мудрика на поле вышел Манор Соломон. В тот момент, когда полузащитник молодежной сборной Украины обходил край арены, чтобы добраться до своей скамьи запасных, зрители устроили украинцу настоящие овации.

Болельщики Реала не первый раз демонстрируют уважение и восхищение игрой соперника. Хрестоматийный случай произошел в 2005 году, когда "сливочные" в Эль Класико уступили Барселоне. Подобной честью тогда был удостоен легендарный Роналдиньо, которого зрители провожали аплодисментами. Среди других можно вспомнить также Диего Марадону, Франческо Тотти и Андреса Иньесту.

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