Реал уже грає на Сантьяго Бернабеу, але чергова реконструкція арени, яка чотири рази приймала фінали Ліги чемпіонів, ще не завершена.

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Королівський клуб прагне майже удвічі збільшити прибутки зі стадіону, які до початку будівельних робіт становили близько 170 млн євро. Для цього планується використовувати Сантьяго Бернабеу для різних заходів 300 днів на рік.

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Для цього Реал розробив унікальну систему складного газону. Футбольне поле автоматично буде розібране на сегменти і переміщене у спеціальне сховище, де буде можливість належно доглядати за травою. Соцмережі мадридського клубу опублікували спеціальний відеоролик, у якому показали, як це буде реалізовано на практиці.

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