Мадридский клуб оформил полноценное сотрудничество с голкипером Ильей Волошиным, который уже успел адаптироваться в испанском футболе.

Украинский вратарь Райо Махадаонды Илья Волошин стал новым игроком Реала, сообщает RGFootball.

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17-летний кипер заключил с мадридцами контракт до 30 июня 2026 года. После достижения совершеннолетия он подпишет со "сливочными" долгосрочное соглашение. Ранее испанские СМИ сообщали, что Илья будет играть за команду Juvenil C (U-17).

Напомним, Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск, за который выступал с 2014 года по 2019 год. Впоследствии выступал за молодежную команду Днепра. В сентябре 2022-го переехал в Испанию, где играл за валенсийскую Новельду и Райо Махадаонду. Успел сыграть за молодежную сборную Украины U-16, за которую дебютировал в мае 2023 года в матче против Латвии (4:0).

К слову, на украинца претендовали и другие клубы Европы – Атлетико, Бенфика, Спортинг и Ювентус, но вратарь выбрал именно Реал.

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