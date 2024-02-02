Мадридський клуб оформив повноцінну співпрацю з голкіпером Іллею Волошиним, який вже встиг адаптуватися в іспанському футболі.

Український воротар Райо Махадаонди Ілля Волошин став новим гравцем Реала, повідомляє RGFootball.

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17-річний кіпер уклав з мадридцями контракт до 30 червня 2026 року. Після досягнення повноліття він підпише з "вершковими" довгострокову угоду. Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Ілля гратиме за команду Juvenil C (U-17).

Нагадаємо, Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019 рік. Згодом виступав за молодіжну команду Дніпра. У вересні 2022-го переїхав до Іспанії, де грав за валенсійську Новельду і Райо Махадаонда. Встиг зіграти за молодіжну збірної України U-16, за яку дебютував у травні 2023 року в матчі проти Латвії (4:0).

До слова, на українця претендували й інші клуби Європи – Атлетіко, Бенфіка, Спортінг і Ювентус, але воротар обрав саме Реал.

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