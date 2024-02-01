– Илья рассказывал, что в летнее межсезонье 2023-го у Райо Махадаонды был спарринг с Реалом Б, и тренер его выпустил на последние 25 минут. И сразу после игры его уже возле поля ждали скауты Атлетико и Реала.

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Илью сразу повезли в Атлетико показать резиденцию (в Испании резиденцией называют клубную базу). А через несколько дней его повезли уже в Реал. В Реале Волошина встретил Андрей Лунин и провел ему экскурсию по резиденции. И после этого Илья решил подписать контракт с Реалом.

– Что именно повлияло: уровень клуба, базы или Андрей Лунин?

– Я думаю, вместе. Отношение, заинтересованность Реала в нем, наличие украинца в клубе, есть на кого равняться. Всё это сыграло в пользу Реала. Решение он принимал самостоятельно, ну может, и агентская служба свои вопросы решала. Но мама Волошина в это время находилась в Днепре, она работает медсестрой в клинике Гарвис. Она только спустя месяц приехала. Очень простая, скромная семья. А Илья молчаливый, но трудолюбив.

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15 января Илье исполнилось 17 лет, мы общались в тот день, поздравляли его. Они (Реал) ожидают закрытия трансферного окна и планируют подписывать на 1 февраля. Раньше не получилось, потому что не прошло еще четыре месяца после того, как Илья был официально заявлен за Райо. И он не был там заигран.

После предметного интереса Реала Волошина сразу начали наигрывать за Райо, он начал набирать игры. И сейчас может подписывать с Мадридом. Так Илья мне объяснил.

С Райо Волошин имел первый профессиональный контракт, в Украине такого еще не было.

– Волошина не может подписать новый клуб, пока не пройдет четыре месяца с момента заключения контракта с предыдущим. Я правильно понимаю?

– Это нюанс их спортивного законодательства. У нас в Украине, например, нельзя за год подписывать контракты с более чем двумя клубами.

С Реалом и агентством обо всем договорились, в том числе по финансам. Сумму говорить не имею права. Единственное, спросил Илью: "Как там с финансами?". Илья ответил: "Андрей Николаевич, поверьте, меня не обидели". И Райо получит отступные, Реал купил Волошина.

– Илья попадает в систему Реала, там будет двигаться от U-18 и выше?

– Это будет точно известно после подписания. Либо он будет в системе Реала, либо ему оформят аренду в том же Райо, и он будет выступать за ту же команду. Надеюсь, что таки заберут в Реал. Илью нужно учить, в Реале квалификация тренеров точно выше. Они же его захотят проверить, покрутить, поближе познакомиться, – рассказал Писный в интервью Українському футболу.

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