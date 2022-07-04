"Сливочные" внезапно опубликовали в своем YouTube-канале нарезку с голами своего бывшего игрока. В подборку попали 11 результативных ударов португальца, нанесенных из-за пределов штрафной.

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Это лишь подогрело слухи о неизбежном уходе 37-летнего нападающего из Манчестер Юнайтед. В то же время среди клубов, якобы претендующих на 5-кратного обладателя "Золотого мяча", Реал пока не фигурировал.

Напомним, Роналду выступал за мадридский Реал с 2009 по 2018 год (451 гол – лучший бомбардир в истории клуба), после чего перешел в Ювентус. Летом 2021-го португалец вернулся в Манчестер Юнайтед, но на днях заявил о желании уйти из клуба из-за желания играть в ЛЧ и бороться за трофеи.

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