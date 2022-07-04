"Вершкові" раптово опублікували у своєму YouTube-каналі нарізку з голами свого колишнього гравця. У підбірку потрапили 11 результативних ударів португальця, завданих з-за меж штрафного майданчика.

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Це лише підігріло чутки про неминучий відхід 37-річного нападника з Манчестер Юнайтед. Водночас серед клубів, які начебто претендують на 5-разового володаря "Золотого м'яча", Реал поки що не фігурував.

Нагадаємо, Роналду виступав за мадридський Реал з 2009 по 2018 рік (451 гол – найкращий бомбардир в історії клубу), після чого перейшов у Ювентус. Влітку 2021-го португалець повернувся в Манчестер Юнайтед, але днями заявив про бажання піти з клубу через бажання грати в ЛЧ та боротися за трофеї.

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