Реал, цвета которого Андрей Лунин защищает с 2018 года, хочет сохранить украинского вратаря. Мадридский клуб подготовил голкиперу новый контракт. На данный момент все зависит от Лунина. Тренерский штаб Реала и руководство клуба доверяют ему, пока ждут возвращения травмированного Тибо Куртуа. Об этом сообщил Фабрицио Романо в X (Twitter).

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В Мадриде хотят, чтобы Лунин остался в команде. Сезон 2023/24 украинский вратарь, вероятнее всего, доиграет в статусе основного вратаря. Тибо Куртуа снова травмировался и вернется уже летом, а Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию и засел в запас.

Напомним, контракт Андрея Лунина с Реалом действует до лета 2025 года. Вратарь сборной Украины сыграл за мадридцев 40 матчей (из них 23 – в сезоне 2023/24). В последнее время интерес к 25-летнему Лунину проявляют ряд именитых клубов Европы – в частности, Бавария и Арсенал.

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