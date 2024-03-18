"Футбол 24" продолжает в рамках проекта "Український ген" рассказывать о карьерах самых ярких футболистов Украины современности и прошлого. На этот раз мы расскажем о карьерном пути вратаря Реала и сборной Украины – Андрея Лунина.

Лунин присоединился к Реалу еще в 2018 году. Путь в топ-клуб был оригинальным – не каждый день можно увидеть трансферы из Зари в Мадрид. Андрей успел зарекомендовать себя выступлениями в УПЛ, в частности, в составе Днепра, когда отразил пенальти от Марлоса. За Зарю Лунин провел 1 сезон, а привлек внимание матчем против Атлетика в Бильбао, где сыграл насухо.

В Реале заиграть сразу Андрею не удавалось – аренды в Леганес, Вальдолид и Овьедо ради игровой практики. Лунин успел стать лучшим вратарем чемпионата мира U-20 в 2019 году. Сейчас же украинец стал основным голкипером Реала. Поспособствовала этому травма Тибо Куртуа. Хоть мадридцы арендовали Кепу Аррисабалагу, из-за чего Лунин даже сердился на Анчелотти, Андрей все же проявил себя. Команда также поддержала украинца, в том числе и главные звезды, такие как Беллингем или Винисиус. Больше можно посмотреть в видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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