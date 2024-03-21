Лунин может перейти в Арсенал к Зинченко: Реал имеет шанс получить миллионы, а украинец – удвоение зарплаты
Лондонский Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, стремится усилиться голкипером Реала Андреем Луниным.
Прогресс Андрея Лунина, который в отсутствие травмированного Тибо Куртуа выиграл конкуренцию у Кепы и стал основным вратарем Реала, привлек внимание Арсенала.
Реал экстренно изменил планы на Лунина – клуб готов потерять миллионы ради украинца
"Канониры" летом планируют продать Аарона Рэмсдейла и вместо него подписать Андрея Лунина, который бы составил конкуренцию Давиду Райе. Ради украинца Арсенал не пожалеет денег. Реалу готовы предложить 20 миллионов евро, а Лунину – зарплату 7 миллионов евро за сезон. Это вдвое больше, чем Андрей получает в Мадриде, сообщает Defensa Central.
Контракт Лунина рассчитан до лета 2025 года, но Реал готов продлить соглашение на лучших для украинца финансовых условиях. Сейчас "мяч на половине поля" Андрея – именно он имеет решающее слово относительно своего будущего.
Напомним, Арсенал сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Александра Зинченко по разнице голов опережает Ливерпуль. Манчестер Сити отстает на 1 балл.
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