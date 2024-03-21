Прогресс Андрея Лунина, который в отсутствие травмированного Тибо Куртуа выиграл конкуренцию у Кепы и стал основным вратарем Реала, привлек внимание Арсенала.

Реал экстренно изменил планы на Лунина – клуб готов потерять миллионы ради украинца

"Канониры" летом планируют продать Аарона Рэмсдейла и вместо него подписать Андрея Лунина, который бы составил конкуренцию Давиду Райе. Ради украинца Арсенал не пожалеет денег. Реалу готовы предложить 20 миллионов евро, а Лунину – зарплату 7 миллионов евро за сезон. Это вдвое больше, чем Андрей получает в Мадриде, сообщает Defensa Central.

Контракт Лунина рассчитан до лета 2025 года, но Реал готов продлить соглашение на лучших для украинца финансовых условиях. Сейчас "мяч на половине поля" Андрея – именно он имеет решающее слово относительно своего будущего.

Стежте за перебігом АПЛ разом із ліцензійним букмекером GGBET. Понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту – тут кожен знайде для себе цікавий матч!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

Напомним, Арсенал сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Александра Зинченко по разнице голов опережает Ливерпуль. Манчестер Сити отстает на 1 балл.

Лунин в Реале: какой матч привел украинца в Мадрид, поддержка от суперзвезд и злость на Анчелотти