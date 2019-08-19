Реал подаст апелляцию на удаление Модрича в матче против Сельты

Мадридский клуб не хочет мириться с жестким наказанием для хорватского хавбека.

Реал попытается оспорить удаление Луки Модрича в матче первого тура Примеры против Сельты, информирует AS.

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33-летний хорват получил прямую красную карточку за удар по ноге Дениса Суареса. Сначала арбитр встречи ограничился желтой для хавбека, однако после просмотра видеоповторов все же выгнал Модрича с поля. В протоколе матча рефери указал, что игрока удалили за "удар шипами по ахилловому сухожилию соперника, не имея шансов достать мяч в эпизоде". Впрочем, Реал с такой трактовкой не согласен – по мнению "сливочных", Модрич пытался дотянуться до мяча и зацепил ногу Суареса случайно.

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Вице-чемпиону мира грозит дисквалификация от одного до трех матчей. В следующем туре Реал будет принимать Вальядолид.