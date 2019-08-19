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Реал подаст апелляцию на удаление Модрича в матче против Сельты

13:18 32 Читати українською
Реал подаст апелляцию на удаление Модрича в матче против Сельты
Удаление Модрича / Твиттер Примеры

Мадридский клуб не хочет мириться с жестким наказанием для хорватского хавбека.

90+1’ Икер Лосада
 
Карим Бензема 12’
Лука Модрич 57’
Тони Кроос 61’
Лукас Васкес 80’
12’ Карим Бензема
57’ Лука Модрич
61’ Тони Кроос
80’ Лукас Васкес
90+1’ Икер Лосада

Реал попытается оспорить удаление Луки Модрича в матче первого тура Примеры против Сельты, информирует AS.

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33-летний хорват получил прямую красную карточку за удар по ноге Дениса Суареса. Сначала арбитр встречи ограничился желтой для хавбека, однако после просмотра видеоповторов все же выгнал Модрича с поля. В протоколе матча рефери указал, что игрока удалили за "удар шипами по ахилловому сухожилию соперника, не имея шансов достать мяч в эпизоде". Впрочем, Реал с такой трактовкой не согласен – по мнению "сливочных", Модрич пытался дотянуться до мяча и зацепил ногу Суареса случайно.

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Вице-чемпиону мира грозит дисквалификация от одного до трех матчей. В следующем туре Реал будет принимать Вальядолид.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Модрич Лука Модрич Испания Сельта - Реал Мадрид
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