Реал подасть апеляцію на вилучення Модріча у матчі проти Сельти

Мадридський клуб не хоче миритися з жорстким покаранням для хорватського хавбека.

Реал спробує оскаржити вилучення Луки Модріча у матчі першого туру Прімери проти Сельти, інформує AS.

Рамос – про вилучення Модріча: Такі рішення захищають футбол, VAR повинен допомагати

33-річний хорват отримав пряму червону картку за удар по нозі Деніса Суареса. Спочатку арбітр зустрічі обмежився жовтою для хавбека, однак після перегляду відеоповтора все ж вигнав Модріча з поля. У протоколі матчу рефері вказав, що гравця вилучили за "удар шипами по ахілловому сухожиллю суперника, не маючи шансів дістати м'яч у епізоді". Втім, Реал з таким трактуванням не погоджується – на думку "вершкових", Модріч намагався дотягнутися до м'яча і зачепив ногу Суареса випадково.

Шедевральний гол Крооса у відеоогляді матчу Сельта – Реал – 1:3

Віце-чемпіону світу загрожує дискваліфікація від одного до трьох матчів. У наступному турі Реал прийматиме Вальядолід.