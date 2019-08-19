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Реал подасть апеляцію на вилучення Модріча у матчі проти Сельти

13:18 17 Читать на русском
Реал подасть апеляцію на вилучення Модріча у матчі проти Сельти
Вилучення Модріча / Твіттер Прімери

Мадридський клуб не хоче миритися з жорстким покаранням для хорватського хавбека.

90+1’ Ікер Лосада
 
Карім Бензема 12’
Лука Модріч 57’
Тоні Кроос 61’
Лукас Васкес 80’
12’ Карім Бензема
57’ Лука Модріч
61’ Тоні Кроос
80’ Лукас Васкес
90+1’ Ікер Лосада

Реал спробує оскаржити вилучення Луки Модріча у матчі першого туру Прімери проти Сельти, інформує AS.

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33-річний хорват отримав пряму червону картку за удар по нозі Деніса Суареса. Спочатку арбітр зустрічі обмежився жовтою для хавбека, однак після перегляду відеоповтора все ж вигнав Модріча з поля. У протоколі матчу рефері вказав, що гравця вилучили за "удар шипами по ахілловому сухожиллю суперника, не маючи шансів дістати м'яч у епізоді". Втім, Реал з таким трактуванням не погоджується – на думку "вершкових", Модріч намагався дотягнутися до м'яча і зачепив ногу Суареса випадково.

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Віце-чемпіону світу загрожує дискваліфікація від одного до трьох матчів. У наступному турі Реал прийматиме Вальядолід.

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Теги
Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Сельта - Реал Мадрид
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